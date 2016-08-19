Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel: Darbecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını kabul etmiyorum

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, cuntacılar için "Ben bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak etmediğini düşünüyorum. Karar siyasi iradenindir. Cezalarını çekeceklerdir. Bu hainler artık benim için vatandaş değildir" dedi. "Allah bunları bildiği gibi yapsın, inşallah iki cihanda da yakaları bir araya gelmez" diyen Özel, hakkındaki "FETÖ'cülere göz yumdu" iddialarını da tepki gösterdi. "O dönem yapılan ihbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir" diyen Özel, "Bunun belgeleri Genelkurmay arşivlerinde mevcuttur. Olay yargıya intikal etmiştir. Cumhuriyet savcıları isterlerse o belgeleri alırlar, bu iddialara cevap verirler. Bu iddialar asılsızdır" diye konuştu.

Özel, 15 Temmuz darbe girişiminde cuntacıların hedefi olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İşte bu yaşananın milli iradenin belirlediği Meclis maalesef büyük bir tahribata neden oldu. Bu tarihe de çok kara bir leke olarak geçti. Bu meşru Meclis'te yine meşru bir hükümet çıktı ve hükümet iş başında. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti bir Cumhurbaşkanı seçti ve halkının seçtiği Cumhurbaşkanı da iş başında. Milli güvenlik ve istikrar ne kadar güçlü... Birileri çıkıyor, bu güzel ortamı bir şekilde değiştirmeye çalışıyor. Bunun arkasında yatan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarını bozmak, bölmek parçalamaktır. Çeşitli terör örgütleriyle hep mücadele ettik. Bunların yöntemleri farklıdır ama nihai hedefleri aynıdır. Hepsinin hedefi Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve kendi arzuları doğrultusunda bir yapı meydana getirmektir. Bunlar demokrasi düşmanıdır, daha da ileri gidersem vatan haidir.

Bir konuşmamda da söylediğim gibi TSK'ya çok büyük ihanet etmişlerdir. Onlar, Atatürk ilke ve inkılaplarının doğrultusunda yetiştirildiler. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bağlı olacak şekilde eğitildiler. Ancak şimdi, bu kişilerin emirleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. TSK'nın görevleri bellidir arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini korumak. Ben bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak etmediğini düşünüyorum. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti kimliğini bile hak etmiyorlar. Karar siyasi iradenindir. Cezalarını çekeceklerdir. Bu hainler artık benim için vatandaş değildir. Bunu tüm milletimin önünde ifade etmek istiyorum. Allah bunları bildiği gibi yapsın, inşallah iki cihanda da yakaları bir araya gelmez.

İhbar ve iddialar tarafımızdan hem adli hem idari yönden incelenmiştir. Bunun belgeleri Genelkurmay arşivlerinde mevcuttur. Olay yargıya intikal etmiştir. Cumhuriyet savcıları isterlerse o belgeleri alırlar, bu iddialara cevap verirler. Bu iddialar asılsızdır."