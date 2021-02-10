Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

Avukatı sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Davet üzerine gelip ifade verdiklerini" söyledi. Başbuğ ise, "Kitabım üzerine söyleşi yapmıştım, söyleşi üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı, itibar etmiyorum" dedi. Suç duyurusundaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Başbuğ, darbe imasında bulunmadığını söyledi.

Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.