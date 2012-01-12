-Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un tutukluluğuna itiraz İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında yer alan iddialara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanmasına itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması talebini içeren itiraz dilekçesini, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Emekli Orgeneral Başbuğ, 6 Ocak'ta İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince ''örgüt yöneticiliği'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından tutuklanarak Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu.