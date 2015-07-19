Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Koalisyon hükümetlerinden korkmamak gerekir

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, yeni kurulacak hükümete Suriye konusunda yetki verilmesi gerektiğini söyledi. "Suçlamalara Karşı Gerçekler", "Ermeni Suçlamaları ve Gerçekleri", "20. Yüzyılda En Büyük Lider Atatürk" isimli kitaplarını imzalayan Başbuğ, koalisyon hükümetlerinden korkulmaması gerektiğini söyledi.

Kitaplarını imzalamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan İlker Başbuğ, demokraside önemli olanın çoğulculuk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hatta bazen derler ki ’Çoğunluk bazen demokrasinin düşmanı da olabilir.’ Çoğulculuk tabiki demokrasilerde en çok arzu edilen, varılması istenen bir nokta. Bu açıdan baktığımız zaman zaten ortaya çıkan tablo tek başına bir partiyi iktidara getirmiyor. Bir koalisyon hükümetinin gerekliliğini bizlere gösteriyor. Koalisyon hükümetleri uzlaşma ile olur. Bu bir açıdan da çoğulculuğun gerçekleşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla ben koalisyon hükümetlerinden korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ülke yararına daha olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Benim de halkımızın büyük çoğunluğunun da aynı yönde beklentisi var. Ümit ediyorum en kısa zamanda ülke sorunları ile başa çıkacak bir koalisyon hükümeti kurulur."

Suriye konusuna da değinen Başbuğ, "Suriye konusunda karar verecek olan yeni kurulacak hükümet olacaktır. Sorunlar TBMM’de görüşülüp, çözüm bulunmalı. Özellikle, Suriye hudutumuzdaki gelişmelerden kaygı duyuyoruz. Meclis kuruldu, güvenoyu görüşmelerinde muhtemelen en temel sorun olarak Suriye konusu da görüşülecek. Mecliste bu konu tartışılmalı ve çıkacak sonuca göre hareket edilmeli. Aslında bir tezkere var şu anda. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa yeni meclis bu kararı vermeli. Yeni hükümete bu konuda yetki verilmeli" dedi.