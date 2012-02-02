-Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkındaki soruşturma İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki iddianamenin yazımına başlandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Ocak'ta TCK'nın 314/1. maddesi gereğince ''örgüt yöneticiliği'' ve 312/1. maddesi gereğince de ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından tutuklanan emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında iddianame yazımına başlandığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın, Başbuğ hakkındaki iddianamenin yazımını bitirdikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sunacağı öğrenildi.