Eski genel sekreterinden AKP'ye yolsuzluk eleştirisi

AKP eski Genel Sekreteri Ertuğrul Yalçınbayır, şeffaflaşma, yolsuzluk ve adaletle ilgili çarpıcı bir örnek vererek, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yatırım bütçesinin Adalet Bakanlığı yatırım bütçesinden fazla olduğunu belirtti. “Adaletsizliğin, adil yargılanma hakkının fevkalade zayıf olduğu bir durumdayız" dedi.

AKP eski Genel Sekreteri ve eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, hükümetin yolsuzluk ve rüşvet konusunda kendi içindeki temizliği yapamadan G-20’de dünyanın önde gelen ülkelerine yolsuzlukla ilgili önerilerde bulunacak olmasının bir imtihan olduğunu belirtti.

Bugün gazetesinden Cihan Acar’ın haberine göre, son yıllarda adaletsizliğin, adil yargılanma hakkının azaldığına dikkat çeken Yalçınbayır şöyle konuştu:

"Türkiye 2015 yılında G20'lerin yolsuzlukla ilgili kurduğu komisyonun başkanlığını yürütecek. Peki Türkiye geçmiş tecrübelerini nasıl yansıtacak? Dönem başkanıymışız, bakalım yolsuzluklarla ilgili ne önerecek, ne söylüyor ne yapıyor? Hadi bakalım gelin hesabınızı verin. Siz kendi içinizdeki temizliği yapamıyorsunuz dünyanın önemli ülkelerine temizlikle ile ilgili önerilerde bulunacaksınız."

25 tane özel komisyon kurulmasının vadedildiğini belirten Yalçınbayır şöyle devam etti: ”Aşağı yukarı bin 200 maddeyi içeriyor. Bunun 8 tanesi geçenlerde açıklandı. Bunlardan bir tanesi de israfın önlenmesi ile ilgili. İsrafa batmış bir ülke israfın önlenmesi ile ilgili bir eylem planı hazırlıyor bu hükümet. Siz israfın en üst derecede olduğunu görüyorsunuz bakın Adalet en önemli iş Adalet Bakanlığı'nın yatırım bütçesi 1 milyar 290 milyon lira.

AK Saray yatırım ödeneği çok ama çok üzerinde. Böylesine adaletsizliğin, adalete erişim hakkının adil yargılanma hakkının fevkalade zayıf olduğu adalete güvenin azaldığı bir durumdayız. Muhalif olanlar bunları söylüyor değil hükümetin raporları da bunu yansıtıyor.”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sarayın maliyetini 1 milyar 370 milyon olarak açıklamıştı. TOKİ, gerçek maliyeti belirtilirse ekonomi zarar görür açıklamasında bulunmuştu. Mimarlar odası ise sarayın gerçek maliyetinin 5 milyar olduğunu duyurmuştu.

14 Aralık rövanşist bir tutumdu

17 ve 25 Aralık’ın aydınlatılması gereken dosyalar olduğunu belirten Yalçınbayır, “14 Aralık operasyonuyla bundan rövanş almak son derece yanlış. Bütün bunlar husumetten kaynaklanan rövanşist tutumlar. Böylesine tutum ve davranışlar bir hukuk devletine yakışmaz. Geleceğini ipotek altına alır” dedi.

2010-2014 için şeffaflıkla ilgili bir eylem planı hazırlandığını ifade eden Yalçınbayır, “2015-2019 arasında bu plana devam edip etmeyeceğimiz konusunda büyük şüpheler var. AB 2014 ilerleme raporunda Türkiye'nin yolsuzlukla ilgili şeffaflık ve açıklıkla ilgili bir eylem planı hazırlamayacağı söyleniyor” dedi.