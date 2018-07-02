Eski Genel Başkan Altan Öymen: CHP, bugünkü ittifakını yerel seçimlerde de sürdürmeli

24 Haziran seçimlerinin ardından Kemal kılıçdaoğlu'nu ziyaret eden eski CHP genel başkanı Altan Öymen, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde İyi Parti ve Sadep Partisi ile kurduğu bugünkü ittifakını sürdürmesi gerektiğini söyledi. Öymen, "Hatta yapabilirse daha da geliştirmeli" diye konuştu.

Eski CHP genel başkanı Altan Öymen, -eski CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ile birlikte 24 Hazirna sonuçlarının ilanının ardından Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşmüştü. Öymen ve Karayalçın ziyareti, “Nezaket, dayanışma, durum değerlendirmesi” diye açıklamışlar ancak kulislerde bu ziyaret ‘arabuluculuk’ diye konuşulmuştu.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Öymen, "Altan Bey CHP’nin ağır ağabeyleri olarak seçim sonrasında bir dizi ziyaret yaptınız. Buna neden gerek duydunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Seçimden önce de Murat Bey ile beraber Kemal Bey ile görüşmüştük. Fikir alışverişi yapmıştık. Seçim sonrası tekrar gittik, tabii bu sefer konular daha fazlaydı, konuştuk.

Bir arabulucu gibi hareket ettiğiniz yorumu yapıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir sorun vardı da bunu çözmeye mi gittiniz? Nitekim sizden sonra ortalık yatıştı.

Amacımız, gene bir görüş alışverişiydi. Seçimden sonra, iktidarı destekleyen gazetelerin manşetlerinde birdenbire CHP konuşulmaya başlandı. “Kılıçdaroğlu gitsin, İnce gelsin” türünden başlıklar atıldı. Bence durumun özeti şuydu: CHP içinde böyle bir kavga çıkması isteniyordu. Böylece, parti yerel seçim arefesinde o kavgayla uğraşacaktı. Böyle bir şeyi ne ben ne Murat Bey ne de CHP içindeki herhangi bir sorumlu arkadaşımız ister. Fikirlerimizi söyledik. Önce Murat Karayalçın’ın bürosunda Muharrem İnce ile görüştük. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik."

"CHP, kadro açısından da zengin bir partidir"

Muharrem İnce'nin seçim kampanyasının beklediğinden daha kuvvetli olduğunu belirten Öymen, İnce'nin dönemin koşullarına en uygun aday olduğunu ifade etti. "Cumhuriyet Halk Partisi içinde cumhurbaşkanı adayı olabilecek kimseler çoktur" diyen Öymen, "CHP, kadro açısından da zengin bir partidir. Ama Muharrem İnce; karşısındakilere gereken cevapları gerektiği gibi veren çok güçlü konuşmaları ve tavırlarıyla büyük kitleleri etkileyen bir seçim kampanyası yürüttü ve çok başarılı mitingler yaptı" dedi.

Yerel seçimlerden önce bir olağanüstü kurultay olacağını düşünmediğini de ifade eden Öymen, "Yerel seçim için kısa bir süre kaldı. Muharrem İnce’nin bundan sonraki tercihini bilmiyorum. O konuyu konuşmadık. Bu seçimde bütün vasıflarını gösterdi, başarılı oldu. İsterse yeniden cumhurbaşkanlığına aday olur, ister başka görevler üstlenmek ister" diye konuştu.

"Tecrübe eksikliği"

24 Hasizran gecesi Muharrem İnce'nin herhangi bir açıklamada bulunmayışını, "tecrübe eksikliği" olarak yorumlayan Öymen, şunları kaydetti:

"İki türlü ve iki ittifaklı seçimin ilk denemesiydi bu. Böyle bir insicamsızlık yaşandı. Aday, parti rozetini çıkardığını açıklamış, geçici bir süre için de olsa, 'bağımsız bir aday' olarak davranması esas… Parti merkezi de o duruma göre davranıyor. Seçim gecesi konuşmalarını kimin ne zaman yapacağı konusu belirginleşmemiş... Kısacası, 'ilk deneme' ile ilgili eksikler bunlar. Zaten, başka demokratik ülkelerin de hiçbirinde ne 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' adını taşıyan ve bu kadar karmaşık olan bir sistem var, ne de 'yüzde 10' yüksekliğinde – seçmenleri denklemler çözmeye zorlayan- bir acayip baraj var… Kısacası: koşullarına ve sorunlarına alışılması hayli zaman gerektiren bir durum vardı ortada."