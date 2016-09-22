T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Galatasaraylı İsmail Demiriz, 'FETÖ'den tutuklandı!

Demiriz, geçen hafta da gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı

22 Eylül 2016 14:40

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz, tutuklandı.

İsmail Demiriz İstanbul Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken Uğur Tütüneker geçtiğimiz günlerde havalimanında yakalandı. Arif Erdem'in ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker geçtiğimiz haftalarda İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan iki şüpheli, eski futbolcudan İsmail Demiriz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş Uğur Tütüneker'in ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması istenmişti. Her iki eski futbolcu da adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma savcısının, İsmail Demiriz'in serbest kalmasına yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimi Necmettin Kafalı, Demiriz hakknda yakalama kararı çıkarttı. İki futbolcu savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişlerdi.

 

ETİKETLER

FETÖ soruşturmasıİsmail Demiriztekrar gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24