Eski Galatasaraylı İsmail Demiriz, 'FETÖ'den tutuklandı!

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz, tutuklandı.

İsmail Demiriz İstanbul Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken Uğur Tütüneker geçtiğimiz günlerde havalimanında yakalandı. Arif Erdem'in ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker geçtiğimiz haftalarda İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan iki şüpheli, eski futbolcudan İsmail Demiriz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş Uğur Tütüneker'in ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması istenmişti. Her iki eski futbolcu da adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma savcısının, İsmail Demiriz'in serbest kalmasına yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimi Necmettin Kafalı, Demiriz hakknda yakalama kararı çıkarttı. İki futbolcu savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişlerdi.