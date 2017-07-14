Eski Galatasaray futbolcusu Hakan Ünsal: Asıl sorun Tudor'da

Eski Galatasaray ve Milli Takım futbolcusu, Hürriyet yazarı Hakan Ünsal, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nde İsveç temsilcisi Östersunds'a 2-0 mağlup olduğu maçı yorumladı. Sarı-kırmızılıların mağlubiyetini "Yok artık!" sözleriyle değerlendiren Ünsal, mağlubiyetin sorumlusunun Hırvat teknik adam Igor Tudor olduğunu savundu.

Galatasaray'ın 3 ana sorunu olduğuna dikkat çeken eski futbolcu, Tudor'un bunları çözmesi, aksi halde gitmesi gerektiği görüşünde bulundu.

Ünsal'ın 14 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "Yok artık" başlıklı yazısı şöyle:

Östersunds’un hazır bir takım olması mı yoksa Galatasaray’ın hazır olmaması mıydı oyuna başlangıcı bu kadar kötü yapan?

Hadi buna sebep olarak suni çimin etkili olabileceğini ekleyelim. Üstüne rakibin zayıf olması ile destekleyelim ve bunu mutlak favorinin Galatasaray olmasının konsantreyi bozması ile süsleyelim.



Bütün bunlar kalite ve tecrübesi ile maçı yönetecek Galatasaray’ın, rakibi karşısındaki etkisiz ve çaresiz halini açıklayabilir mi?



Asıl sorun bence Tudor’da.



Takıma yükleme yaptığı dönemde, Belhanda ve Sneijder gibi oyuncuları yokken Gomis’i 3 kenar hücumcusu ile oynatması asıl sorunun başlangıç noktası oldu.



Bu uçurtma 3’lü ne orta sahaya ne beklere yardım edebildi ne de önde etkili olabildi. Ya Sinan-Rodrigues-Yasin üçlüsünden birini oynatmayıp orta sahanı diri hale getir ya da Gomis’in yanına Eren’i koy tam hücum yap.

Ya çözer ya gider

Bu sene Tudor’dan 3 sorunu çözmesi, 1 yönününü de daha iyi hale getirmesini bekliyorum.



Birincisi, Tudor tarzı teknik adamların takımlarının en karakteristik özelliği olan ve geçen sene birçok maçta ikinci yarılarda ciddi sorun olarak ortaya çıkan oyun temposunun yüklemesi. Sezon başı kampını geçiren Tudor, 60. dakikadan sonra düşen Galatasaray’ın oyun temposunu maç sonuna kadar diri kalmasını sağlamalı. Çözüm, Tudor’un takımla beraber geçireceği bu dönem bu sorunun ilacı olacak.



İkincisi, mücadele ve isteği üst seviyeye çıkarmalı. Tudor’un kendi hırsını ve isteğini takımına ve oyuncularına aşılaması lazım. Çözüm, orta sahaya hem fiziki hem de oyun kalitesi yüksek bir oyuncu transferi.



Üçüncüsü, artık istatistik olarak Galatasaray’ın zirvede tek kaldığı ve yanına kimsenin yanaşamadığı duran toplardan yenilen goller. Tudor’un takımı bu sene yine duran toptan yemeye devam ederse bu onun ayıbı olur. Çözüm, Tudor’un tecrübesi ve Maicon.



Daha iyi hale getirmesi gereken taraf ise, daha etkili ve bol pozisyon üreten hücum organizasyonu. Bol gol atan bir takım olma mecburiyeti mutlaka var çünkü rakiplerin sorun yaşamadığı konu bu.



Galatasaray’ın bu mağlubiyeti ‘yok artık’ dedirtecek cinsten.



Östersunds ne kadar hazır olursa olsun, Galatasaray bu halde ise sebebi Tudor’dur. Transferleri isteyen, takımı hazırlayamayan, oyunu okuyamayan, yanlış müdahale eden Tudor şimdiden damga vurdu.