Eski Galatasaray Başkanı Yarsuvat: Durum iç açıcı değil, keşke başarılı olmasaydık

Galatasaray'da görevde kaldığı sürece eleştirilen başkanı Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'ı eleştirerek "Özbek yönetimine toplamda 172 milyon TL gelirli bir kulüp bıraktık, bayrağı Özbek'e teslim ettim, pişman değilim.. Ancak kulübün durumu beni çok üzüyor." dedi. Bir sezonda üç kupa alıp 4. yıldızı taktıklarını hatırlatan Yarsuvat "Türkiye'de 4. yıldız ve bir sezonda 3 kupa almış bir başka takım var mı? Pardon onu biz almadık! Biz yokuz! Özbek, G.Saray tarihinin en tecrübesiz başkanı. Sezon sonu için seçim kararı almalı. Bir yıl daha kaybedilmesin! En büyük hata Hamzaoğlu'nun gönderilmesi. Yerine gelen Mustafa Denizli 1.5 milyon doları cebine cukka yaptı!" şeklinde ifade etti.

Duygun Yarsuvat'ın Sabah'a verdiği röportajdan satır başları şöyle:





Özbek yönetimine toplamda 172 milyon TL gelirli bir kulüp bıraktık.Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için 30 milyon Euro, lig şampiyonluk geliri 23 milyon TL, Türkiye Kupası 3 milyon TL civarı aldık. UEFA yayın gelirleri 8-10 milyon Euro. Toplamda 172 milyon TL gelir. Bunu hesaplayıp gittim. Ama bir teşekkürü bile çok gördüler.

Geçtiğimiz sezon 3 kupa kaldıran takımın başkanlığını yapan ve görevi bırakmasından sonra hiçbir gazeteye röportaj vermeyen Duygun Yarsuvat sessizliğini SABAH'a bozdu. Galatasaray'da seçim çağrılarına kulak tıkayan başkan Dursun Özbek ve yönetimini topa tutan Yarsuvat, gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün vahim bir durumdan geçtiğini anlatan eski başkan, yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurguladı. İşte DuygunYarsuvat'ın çok konuşulacak o açıklamaları:



ABUK SUBUK İŞLER



Galatasaray'ın durumu hiç iç açıcı değil. Çok kötü bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Keşke başarılı olmasaydık diyorum. Kendilerini başarılı göstermek için abuk sabuk işler yaptılar. Bu gidişe mani olmak lazım. Çarelerine bakıyoruz. Bunun için çalışıyoruz.



Türkiye'de 4. yıldız ve bir sezonda 3 kupa almış bir başka takım var mı? Pardon onu biz almadık! Biz yokuz! Özbek ve yönetimi UEFA'ya yapılan savunmada bizi yok saydılar. 36. başkan olarak Özbek kendisini gösterip, 35. başkanı yani bizim ve kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemi hiç anlatmamış.

23 Mayıs 2015'te göreve gelmiş bir başkan olarak kendisini gösterdi ve daha önce kazanılan3 kupalı dönemden, yaptığı yöneticilikten hiç bahsetmedi. Demek ki bizi yok saydı.



Ben bayrağı Özbek'e teslim ettim, pişman değilim.. Ancak kulübün durumu beni çok üzüyor.



KİMSE GÖREVDEN KAÇMAZ



Kulübe yeni kan lazım. Galatasaray'ın içinde genç ve tecrübeli beyinler var. Bir beyin takımı oluşmalı. Kimsenin 'ben görev almam,işim var' deme lüksü yok. Bu ekibi toplayacağımızı düşünüyorum.Biz hazırız.



Dursun Özbek, "Ortada aday mı var?" diyor. Aday yok olur mu, Galatasaray'da benim adaylığım söz konusu muydu? Al seçim kararı, bak aday çıkıyor mu çıkmıyor mu gör.



Ben nerede hata yaptım diye kendinize bakmanız lazım. Hatalar da sürekli tekrarlanıyorsa 'ben bu işi yapamıyorum' demeniz lazım. Ben en az 15-20 net hata sayarım. Ortada başarısızlık varsa gereğini yaparsınız.



Özbek, tüzük gereği 1600 imza toplanması halinde seçime gideceğini söylüyor. 1600 değil, 3 bin-5 bin imza da toplanır, hem de noter falan gerekmez. Böyle restleşmek de hata. Bu imzalar üç günde toplanır.



KULÜP 3 ÇOCUĞA KALMIŞ



Dursun Özbek'in iş idaresi, bilgisi ve etrafı çok zayıf. Galatasaray tarihinin en tecrübesiz başkanı. Etrafında bulunan en güvendiğiyöneticilerden biri, 'Tribün benden sorulur' diyor… Tribün 'istifa'diye bağırıyor. Diğeri, 'Sosyal medya benden sorulur' diyor… Sürekli küfür yiyor. Öteki de 'Kulüp benden sorulur' diyor… Küfür yiyor. 3 tane çocuğa kalmış koca kulüp. O yüzden değişim ve seçim şart.

Sezon sonu için seçim kararı alması gerekli. Fazla geç kalınırsa bir sezon daha kayıp olabilir. Yeni sezon hazırlıklarını yeni gelecek olan yönetim yapmalı.



Bana 'Yeniden başkan ol, dön' demeleri hoşuma gidiyor ama bu mümkün değil. Bana ihtiyaç olacağını da sanmıyorum. Benim dönemim için 'hata' diyorlar. Türkiye'de bir sezonda 3 kupa alıp 4. yıldızı takabilen başka kimse yok. Bu mu hata?

TFF başkan adaylığı maceram oldu. Dursun Özbek yönetimi, diğer tarafa söz vermiş. Oysa ki burada beni desteklemeleri lazımdı.



DENİZLİ PARAYI CUKKA YAPTI!



G.Saray'da '90 dakika bitse de eve gitsek' diyen futbolcular var. Başarı ancak severek gelir. Biz bunu, göreve geldiğimizde çok iyi yaptık. İdarecilik sağa, sola, emirler vererek bağırarak çağırarak olacak iş değil. Dayakla sopayla eğitim olmaz.

Dursun Özbek'in en büyük hatalarından biri Hamza Hamzaoğlu'nu görevden alması. Kendi ayağına kurşun sıktı. Hiçbir sebep yokken gönderdi. Tazminatı ve alacakları ödenmeden gitti. Yerine getirilen Mustafa Denizli, 1.5 milyon dolar peşin para aldı. Denizli'nin cebine cukka yaptığı 1.5 milyon doları bekliyoruz. Versin de Hamza'nın parası bir an önce ödensin.



POLAT'TA BİR EZİKLİK VAR



Adnan Polat, bizim dönemimiz için 'şanssızlık' demiş. Adnan'da bir eziklik var. Genel kurulun Polat'a borcu yok. Sürekli bir özür borcu olduğundan bahsediyor ve iade-i itibar istiyor. Bu kulüpte hiçbir başkan, üyesini savcılığa şikayet etmemiştir. Parasını cebinden ödeyip kongre iptali için dava açtırmamıştır. Ama Polat bunu yaptı. O dönemde kongre güzel başladı. Eğer Polat Galatasaray'ı tanısaydı ve 'Ben ayrılıyorum' deseydi. O yaşananlar olmazdı