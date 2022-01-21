Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt, yaşamını yitirdi

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından, iş insanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi üstlendiği dönemde futbol takımı 9 kupa kazandı. Selahattin Beyazıt, sportif başarıların yanı sıra Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu. Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.

Selahattin Beyazıt kimdir?

1931'de doğan Selahattin Beyazıt, 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük alanlarında faaliyet gösterdi. Beyazıt Şirketler Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü.

Selahattin Beyazıt, yılda bir kez dünya genelinde siyaset, iş, finans ve basın yayın gibi alanlardaki en etkili kişileri bir araya getiren Bilderberg Grubu'nun Türkiye temsilciliğini yaptı.

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi üstlendiği dönemde futbol takımı 9 kupa kazandı.

Ayrıca başkanlık döneminde Riva arazisini de Galatasaray Kulübü'ne kazandıran Beyazıt'ın adı, Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide verildi.