Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat: Takım değil yönetim değişmeli

Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, sarı-kırmızılı takımın gidişatını değerlendirdi. Durumun olumsuz yönde olduğunu vurgulayan Yarsuvat, Igor Tudor'un yetersiz olduğunu savunarak, Mircea Lucescu'nun göreve gelmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Kendi yönetimi döneminde Abdurrahim Albayrak için "Florya'yı ona emanet ettim" diyen eski başkan, Albayrak'ın göreve gelmesi halinde gidişatı olumlu yönde değiştireceğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Avrupa kupalarına temmuz ayında veda eden G.Saray, uzun süredir karışık bir halde. Bruma'nın satılışı, Sneijder'in gönderilişi ve Tudor'un takımdaki geleceği sürekli olarak konuşuluyor. Kaynayan bir kazana dönen Galatasaray'ı, unutulmaz Başkan Duygun Yarsuvat'a Akşam'a konuştu. O da başarı için reçeteyi sundu. İşte Yarsuvat'ın önemli mesajları: "Ben başkan olduğumda Florya’yı Abdurrahim Albayrak’a emanet ettim. Orayı en iyi bilen kişi oydu. Alınan neticelere bakıldığında başarısı apaçık ortadadır.

Özbek'in kardeşi olmaz sanırım

Sonuçta ortaya başarılı bir sonuç çıktı. Böyle bir hamle yapılıp yapılmayacağının kararını Başkan Dursun Özbek verecektir. Abdurrahim Albayrak'ın takım üzerinde her zaman pozitif bir etkisi olmuştur. Nasıl bir G.Saraylı olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Bundan önceki bütün zor zamanlardan alnının akıyla çıkmıştır. Benim kendisine olan güvenim tamdır. Abdurrahim olur, bir başkası olur onu bilemem. Ama kardeşi (Mehmet Özbek) kesinlikle olmaz sanırım.

Igor Tudor'dan açık ara önde

Takımın başına Fatih Terim gelir mi bilmiyorum. Bu konuda bir yorum yapamam. Çünkü şu anda Türk Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Ancak konuşulan ve boştaki isimlerden biri olan Mircea Lucescu'yla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Lucescu çok deneyimli, çok bilgili, tecrübeli ve akıllı bir teknik adam. Galatasaray’da başarılı olabilir. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Igor Tudor'la kıyaslandığında tecrübe ve bilgi olarak çok ama çok ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

"Takım değil yönetim değişmeli"

Galatasaray'ın 3 kupalı döneminin unutulmaz Başkanı Duygun Yarsuvat, takımın çok kötü yönetildiğini söyledi. Yarsuvat, "Son iki sezondaki başarısızlığın faturası takıma kesildi. Başkan Özbek ve yönetim, 'Takımı değiştireceğiz' diye sezona başladı. Ancak gelinen bu noktada görüldü ki futbolcuların değil, yöneticilerin değişmesi gerekiyor. Yaşadığımız kötü tablodan ortaya çıkan sonuç bu... 2018'deki seçimden önce bir şey olur mu bilmiyorum" dedi.

Görülmemiş hatalar

Duygun Yarsuvat, "Galatasaray tarihinde görülmemiş yönetim hataları yapıldı. İnanılmaz kararlar alındı. Yapılan hamlelerin tamamına yakını başarısızlıkla sonuçlandı. Galatasaray çok büyük ve dolayısıyla beklentileri büyük olan bir camia... Burada uzun süre başarısız gitme lüksünüz olmaz. Uzun süren kötü sonuçların ardından seçime kadar dayansanız dahi üyeler sizi yeniden seçmez. Taraftarların öfkesini de çok iyi anlıyorum. Çünkü haklılar ve iyi bir takım görmek istiyorlar" şeklinde konuştu.