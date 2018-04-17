Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, düzenlediği basın toplantısıyla önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray başkanı olduğu dönemde yönetiminin ibra edilmemesi nedeniyle kırgınlığının olduğunu ifade eden Polat, “Biz hakikaten çok kırılmıştık. Hançer yarası geçer de, gönül yarası geçmez. Kırgınlığım geçmedi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray başkanlığına aday olup olmayacağı konusuna açıklık getiren Polat, “Galatasaray’a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim. Yapmam gereken büyük projeler var” dedi.

İşte Polat’ın açıklamalarından satır başları;

“Bize 50 bin kişilik bir stat şarttı, stat işiyle uğraştık. İkincisi şirket olmamız gerekiyordu. Galatasaray’ın 100’den fazla icra takibi vardı. Bankayla uğraşıyorduk. Galatasaray’ın birçok krizi vardı. Böyle bir durumdan ancak söylediğim şeylerle kurtulabilirdik. 1- Şirket birleşmesi, 2- Stadın yapılması… 100 milyon dolar borcumuz arttı ama şirketi birleştirdik. Stadı yaptık.”

"Devletle olan meseleleri sıfırladık"

Riva arazimiz vardı, 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA’daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon dolar borçlandık. Yapmış olduğumuz şeyleri kullanmak nasip olmadı, 2011 yılındaki seçimde kongre kararı nedeniyle ayrıldık.

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"Ya seçime gidersin, ya seni ibra etmeyiz"

“Bana açıkça şunu söylediler, “Ya seçime gidersin, ya da seni ibra etmeyiz.” Ben de dedim “Ben böyle tehditlerle adım atmam” diye… Seçime girmedim. Mustafa Cengiz, son konuşmasında bizimle ilgili güzel bir açıklama yaptı. Birliktelik çağrısında bulundu. Herkes ayağa kalkarak alkışladı.”

"Hançer yarası geçer de..."

“Biz hakikaten çok kırılmıştık. Hançer yarası geçer de gönül yarası geçmez. Kırgınlığım geçmedi. Benimle beraber olan arkadaşlarımın büyük çoğunluğu olmadı. Galatasaray’la öyle ilişkilerini kestiler ki, Türk Telekom’daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı.”

"Galatasaray'ın devrime ihtiyacı var"

“Galatasaray’ın bir devrime ihtiyacı var. Bir kere idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım. Galatasaray’da büyük problem üye kurulumundaki eksiklikler.”

"Saygı vardı, sevgi vardı"

“Galatasaray Kulübü’nde saygı vardı, sevgi vardı. Değişen eğitim sistemiyle birlikte Galatasaray Lisesi’ne çocuklar 15 yaşında geliyorlar. Yani takımını çoktan seçmiş oluyorlar. Ancak eskiden Galatasaraylılık ruhu çocuklara aşılanıyordu.”

"2.5 milyar lira yükümlülük var"

“Galatasaray’da 2010’dan 2017’ye kadar yayınlanan mali tablonun sadece neticelerini aldım. Galatasaray’ın bu tablolarına baktığımızda Galatasaray ne durumda? 2017 senesi sonu itibariyle toplam yükümlülükleri 2.5 milyar lira… Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dahil değil.”