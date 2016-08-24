Eski futbolcular hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ile İsmail Demiriz hakkında "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı.

Evlerinde arama yapılan eski futbolculardan Arif Erdem ile Uğur Tütüneker'in yurtdışında oldukları için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. İsmail Demiriz'in ise Büyükçekmece'de evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski futbolcu ve eski milletvekili Hakan Şükür hakkında da geçen hafta gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şükür'ün de yurtdışında olduğu belirlenmişti.

İsmail Demiriz Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken diğer üç ismin yurt dışında olduğu tespit edildi. Demiriz ve diğer şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan İsmail Demiriz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre, Kasımpaşa, Nişantaşı, Kardemir Karabükspor ve Siirtspor takımlarında teknik direktörlük yaptı. 31 Mayıs 2000'de Karabükspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp takımı çalıştırmayan Demiriz, 2013-15 yılları arasında milli takımın teknik heyetinde görev aldı.

Arif Erdem, 2007-2012 yılları arasında, şimdiki adı Medipol Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde antrenör olarak çalıştı. 2012'den bu yana herhangi bir kulüpte görev almayan Erdem, zaman zaman televizyonlarda yorumculuk yapıyor.

Uğur Tütüneker ise futbolu bıraktıktan sonra Yozgatspor, Siirtspor, Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Osmanlıspor kulüplerinde teknik direktörlük yaptı. Tütüneker, halen İsviçre'nin FC Wil takımını çalıştırıyor.