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Spor

Eski futbolcu Zafer Biryol'a tutuklama istemi

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol'a savcı tutuklama talep etti

28 Kasım 2017 20:35

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol\'a savcı tutuklama talep etti.
Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından  Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Zafer Biryol, savcılık sorgusunun ardından \"örgüt üyeliği\" suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 
Biryol, 17 Kasım\'da gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Zafer Biryol\'un arşiv görüntüleri

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