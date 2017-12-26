Eski futbolcu Uğur Boral 'FETÖ' itirafçısı oldu

'FETÖ’nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Uğur Boral itirafçı oldu. Önemli isimler veren Boral, adli kontrolle serbest bırakıldı. Boral’ın Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlendi

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberi şöyle:

Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, 'FETÖ’nün kapatılan kurumlarından Bank Asya’ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral’ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

Futbolcuların isimlerini verdi

Uğur Boral’ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde 'FETÖ/PDY' ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral’ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral’ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral’ın itirafları doğrultusunda FETÖ’nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

Bu arada 'FETÖ’nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel’e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. HABERTÜRK’ün, “3 Temmuz imamı” başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel’e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da futbol oynamıştı.

Uğur Boral kimdir?

Uğur Boral (d. 14 Nisan 1982, İstanbul), Sol açık ve sol bek mevkinde forma giymiş eski Türk futbolcudur.

Alibeyköyspor

Futbola profesyonel olarak 2001 yılında Alibeyköyspor'da başladı.

Kocaelispor

2002-03'de Kocaelispor'da oynadı.

Gençlerbirliği

2003-2004

2003-04 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde oynadığı ilk maç 2002-2003 Sezonu Süper Lig 24. hafta maçıdır. Devre arasında kiralık olarak Ankaraspor'da oynadı ve şampiyonluk yaşadıktan sonra Gençlerbirliği'ne döndü.

2004-2005

Gençlerbirliği'nde 2003 ile 2006 yılları arasında toplam 63 resmi maçta 4.234 dakika forma giydi, 10 gol attı, 5 asist yapmıştır ve 14 sarı kart görmüştür.

2005-2006

Fenerbahçe SK

2006-2007 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Sevilla maçında harika oynayan Uğur, takımı galibiyete taşıyan isimlerden biri olmuştur.

Samsunspor

2011-12 sezonu devre arasında Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Samsunspor'la 5 aylık sözleşme imzalamıştır.Samsunspor'da ilk golünü 12 Şubat 2012'de Eskişehirspor'a atmıştır. Samsun formasıyla toplam 10 maça çıkan Boral, Samsunspor'un Sivasspor ile oynadığı kader maçında forma giymiştir. Fakat bu maçta ne kadar pozisyona girse de takımının mağlup olmasını engelleyememiş ve takımı küme düşmüştür.

Beşiktaş JK

2012-13 sezonu öncesinde Samsunspor'dan ayrılan millî futbolcu Uğur Boral Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Uğur Boral Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 700 bin Euro garanti ücret, maç başına da 10 bin Euro alacak. 19 Ağustos 2012 tarihinde 2012-13 Süper Lig sezonun ilk maçında Samet Aybaba tarafınfan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk on birde görev verilmiştir. Beşiktaş'ta oynadığı son karşılaşmada (Kardemir D.Ç Karabükspor-Beşiktaş) ilk golünü, 30. dakikada kendi başlattığı atakta bulmuştur.

İlk olarak 2006 yılında millî takıma çağrılmıştır. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için millî takıma çağrılmıştır. Uğur Boral, millî takım için ilk golünü 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'ya karşı atmıştır.