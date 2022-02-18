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Eski futbolcu Sezer Öztürk yargı önüne çıktı: Eski milli bir futbolcu olarak burada olmaktan duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum

"Neyinden şikayetçi olacağım. Şikayetçi değilim, Allah'a havale ediyorum"

18 Şubat 2022 16:52

İstanbul Sancaktepe'de geçen eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scholten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, "Eski milli bir futbolcu olarak burada olmaktan duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum" dedi. Söz verilen Halil İbrahim Scholten'in annesi ise şikayetçi olmadığını belirterek "Neyinden şikayetçi olacağım. Şikayetçi değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

sezer öztürkfutbolcinayet
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