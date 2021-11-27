Eski Fransız bakana 4 kadından tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları

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Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot, dört kadın tarafından kendilerine tecavüz etmekle ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

4 yıl önce de eski Sosyalist cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın torunu, Hulot'un kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Hulot tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını belirten kadınlar, hikayelerini perşembe günü yayınlanan bir belgeselde anlattılar. Kadınlar, birbirlerini tanımadıklarını belirtti.

Soyadı paylaşılmayan Sylvia isimli bir kadın, 1989'un Mayıs ayında henüz 16 yaşındayken Hulot'un kendisini otomobilinde oral seks yapmaya zorladığını ifade etti.

"Dondum. Olmaması gereken bir şey olduğunu fark etmiştim" diyen Sylvia, "Tuzağa düştüğümü biliyordum çünkü benden istediği şeyi yapmak istemediğimi biliyordum" ifadelerini kullandı.

Sylvia, Hulot'un kendisini Paris'e bırakırken, "Makyajını tekrar yap çünkü bir şeyler yaptığın anlaşılıyor" dediğini belirtti.

Cécile isimli kadın da 1998 yılında Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'nde çalışırken orayı ziyaret eden Hulot'un bir anda üstüne atladığını ve kendisini zorla öptüğünü ifade etti.

Hulot, suçlamaları reddederek kadınları yalancılıkla suçladı; artık izole bir hayat süreceğini belirtti.

Paris Savcısı Laure Beccau, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlatacağını belirtti. Beccau kanıt toplasa bile, olayların üzerinden uzun zaman geçtiği için Hulot'a suçlama yöneltilemeyecek.