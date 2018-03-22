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Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, adli denetimle serbest bırakıldı

Kaddafi'nin oğlu, babasının yasa dışı vakıflarla birlikte Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair deliller sunmaya hazır olduğunu belirtti

22 Mart 2018 03:54

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin adli denetim ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Sputnik'in Le Monde gazetesine dayandırdığı habere göre, “İki gün gözaltında tutulduktan sonra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye 21 Mart’ta, pasif yolsuzluğu yönetme, seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlama ve Libya devlet paralarını gizleme suçlaması yönetildi” dendi.  Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan Sarkozy'nin tüm suçlamaları reddettiği bildirildi.

Kaddafi’nin oğlu Sarkozy’ye karşı ifade vermeye hazır

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, babasının yasa dışı vakıflarla birlikte Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair deliller sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Middle East Monitor’un haberine göre, 2011’de öldürülen Libya liderinin oğlu Seyfulislam Kaddafi, Sarkozy’nin Trablus’taki karargahının eski başkanı Claude Guéant’a ilk para teslimatının şahidi olduğunu söyledi.

 

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