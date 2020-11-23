Eski Formula 1 şampiyonu Damon Hill: Lewis Hamilton şövalye ilan edilmeli

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Eski Formula 1 dünya şampiyonu Damon Hill, Mercedes AMG Pertonas'ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un şövalye ilan edilmeyi hakkettiğini söyledi.

Hill, Hamilton'ın şövalye ilan edilmesinin pistlerdeki başarısının ötesinde siyah bir pilot olarak sporda yarattığı etki ve karakterinin de tanınmasına yola açacağını söyledi.

Hill, "Lewis hayatı boyunca duvarları yıktı. Sadece Formula 1'e geldiği andan itibaren değil, karting yaparken bile duvarları yıkıyor ve 'statüko'ya meydan okuyordu" dedi ve ekledi; "Onun şövalye ilan edilmesi sadece iyi bir pilot olmasını değil, beyaz olmayan pilotlar için kapıyı açmasını da resmen tanıyacak" dedi.

The Sun'ın haberine göre Hamilton, yeni yılda şövalyelik nişanı alacak isimler arasında bulunuyor.

Hamilton, geçen haftalarda İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Grand Prix'yi kazanarak 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. Hamilton şu anda Schumacher ile birlikte F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda bulunuyor.

Hamilton, platformunu sık sık ırkçılığa ve azınlıkların maruz kaldığı haksızlıklara dikkat çekmek için kullandı.