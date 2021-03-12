Eski First Lady Michelle Obama, emekliliğe yaklaştığını anlattı: Barack'la daha çok vakit geçireceğiz

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Beyaz Saray'dan ayrıldığı günden beri çeşitli kampanyalarda görev alan eski First Lady Michelle Obama, emekliliğe doğru gittiğini anlattı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile "yaz mevsimini takip ettiklerini" söyleyen Obama, "Emekli olup daha çok birlikte vakit geçirebileceğiz" dedi.

The People dergisine konuşan Michelle Obama, Joe Biden kampanyasında da rol aldıktan sonra Donald Trump'ın seçimi kaybetmesiyle ilgili "Bir dakikalığına nefes aldık ancak daha yapılacak çok iş var" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile kurdukları "Obama Vakfı" ile geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Obama "Her yıl spot ışıklarından bir adım daha geriye giderek onlara yer açacağız" dedi.

Siyaset ve yardımseverlik adımlarının yanı sıra günlük yaşamlarını nasıl geçirdiklerini de anlatan 57 yaşındaki Obama boş zamanlarında yüzdüğünü ve örgü örmeyi öğrendiğini söyledi. Eşi Barack Obama'nın da boş zamanlarında golf oynadığını belirten eski First Lady "Yaz mevsimini takip ediyoruz" dedi.

Eski First Lady, "Barack ve ben bir daha kışı yaşamak istemiyoruz. Obama Vakfı'nı başka birinin çalışmaları devam ettirmesi ve bizim emekli olup daha çok birlikte vakit geçirmemiz için inşa ediyoruz" dedi.