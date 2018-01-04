Eski Finike'yi fotoğraf arşiviyle yaşatıyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike ilçesinde oturan Berati Arıcan (49), bir arkadaşına yardım için başladığı eski fotoğraf toplama işini hobiye dönüştürdü. Berati Arıcan, \"Yaklaşık 7 yıldır 5 bine yakın fotoğrafa sahip oldum. 1910\'lardan, 1920\'lerden ve sonrasına ait fotoğraflar var elimde\" dedi.

Finike\'de fotoğraf sanatçısı Berati Arıcan, yaklaşık 7 yıl önce İstanbul\'daki bir arkadaşının eski bir Finike fotoğrafı istemesi üzerine belediye ve kaymakamlıktan araştırma yaptı. Her iki kurumda da aradığını bulamayan Berati Arıcan, ilçenin yaşlılarını ziyaret edip eski fotoğrafları topladı. Berati Arıcan daha sonra eski fotoğraf toplamayı hobi haline getirdi. Eski Finike fotoğraflarını bir araya getiren Arıcan, bugüne kadar topladıklarıyla yaklaşık 5 bine yakın fotoğrafın bulunduğu bir arşiv oluşturdu. Orijinallerini evinde saklayan Berati Arıcan, bazı fotoğraflarını sergilenmesi için belediyeye verdi.

\'YAKLAŞIK 7 YILDIR TOPLUYORUM\'

Berati Arıcan, her fotoğrafın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını belirterek, \"İstanbul\'dan bir arkadaşım \'Birkaç Finike fotoğrafı lazım\' dedi. Eski Finike\'ye ait arşivleri vardır diye belediyeye gittim. \'Arşivimiz yok\' dendi. Sonrasında kaymakamlığa gittim. Kaymakamlıkta da olmadığı söylendi. Finike fotoğraflarını nereden bulabilirim diye düşünürken ilçedeki yaşlıları ziyaret ettim. Birkaç evden topladım. Daha sonra ilgiye dönüştü bu. Yaklaşık 7 yıldır topluyorum. Bu sürede 5 bine yakın fotoğrafa sahip oldum. 1910\'lardan, 1920\'lerden ve sonrasına ait fotoğraflar var elimde\" dedi.

\'İLÇEMİZ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU\'

Bu albümü oluşturmanın kendisini bile çok şaşırttığını vurgulayan Arıcan, tarihe tanıklık eden bu fotoğrafları gelecek nesillere aktarma fikrinin çok mutlu ettiğini aktardı. Arıcan, \"İlçemiz için güzel bir çalışma oldu. Ancak önceki Finike fotoğraflarına baktığımda eski kiremitli ve cumbalı evlerin kalmadığını ve ilçenin çok değiştiğini görmek beni üzüyor. Eski Finike\'yi ve yeni Finike\'yi fotoğraflarda şaşkınlıkla izliyorum\" diye konuştu.

ESKİ BAŞKANLARIN FOTOĞRAFLARI DA VAR

Fotoğrafların orijinallerini muhafaza edeceğini anlatan Arıcan, bunların yüksek çözünürlükte yeniden çekilerek büyütülmesi ve sonrasında kent müzesi oluşturulması halinde orada sergilenmesinden çok mutlu olacağını söyledi. Cumhuriyet tarihinden itibaren ilçede belediye başkanlığı yapmış kişilerin fotoğraflarını da arşivinde sakladığını kaydeden Arıcan, bu fotoğrafların kopyalarını daha sonra belediyeye hediye ettiğini aktardı. Arıcan, \"Belediye başkanı fotoğraflar için bir çalışma yaptırdı. Tablo haline getirilen belediye başkanları fotoğrafları restore edilen eski belediye binasında sergilenmeye başladı. Ayrıca belediye binasının bir odasında da eski Finike fotoğraflarının bazıları sergileniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor\" dedi.

Eski Finike fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Berati Arıcan, geniş bir takipçi kitlesine de ulaştı.



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