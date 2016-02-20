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Spor

Eski FIFA Başkanı: Tüm kız arkadaşlarıma iyi davrandım

"Kimseyi öldürmedim, banka soymadım, hiçbir yerden para almadım"

20 Şubat 2016 19:17

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği sürecinde yolsuzluk yapılmadığını söyledi. Blatter, masum olduğunun ortaya çıkmasını beklediğini kaydederek, "Kimseyi öldürmedim, banka soymadım, hiçbir yerden para almadım ve tüm eski kız arkadaşımlarıma iyi davrandım" dedi.

Sputnik’in haberine göre, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği sürecinde eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, UEFA Başkanı Michel Platini'den ABD'ye oy vermesini rica ettiğini öne süren Blatter, "Ne kadar fazla politik gücünüz olursa olsun sona erecek. Dünya Kupası'nı satın alamazsınız" değerlendirmesini yaptı.

Platini'nin, Sarkozy'nin isteğini reddettiğini ve oylamada ABD'ye oy vermeyi kabul etmediğini kaydeden Blatter, "Bunun probleme neden olabileceğini biliyordum. Olmaması i̇çi̇n çalıştık ama her şey i̇çi̇n çok geçti" şeklinde görüş belirtti.

Hafta i̇çi̇nde FIFA'ya savunma veren 79 yaşındaki Blatter, masum olduğunun ortaya çıkmasını beklediğini kaydederek, "Kimseyi öldürmedim, banka soymadım, hiçbir yerden para almadım ve tüm eski kız arkadaşımlarıma iyi davrandım" i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.

 

 

 

 

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