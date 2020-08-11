Eski Ferrari teknik direktörü Brawn: Verstappen bana Schumacher'i hatırlatıyor

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Eski Scuderia Ferrari teknik direktörü Ross Brawn, Red Bull Formula 1 takımının 1.pilotu Max Verstappen'in kendisine F1 tarihinin en başarılı ismi kabul edilen Michael Schumacher'i hatırlattığını söyledi.

Brawn, Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğunda da Alman pilotla beraber çalışmıştı. Brawn, Schumacher F1'e döndüğünde 2 yıl da Mercedes'te takım patronu olarak efsane pilotla çalışmıştı.

F1'in internet sitesindeki köşesinde Brawn, "Max, Silverstone'da kelimenin tam anlamıyla inanılmazdı. Bana birçok yönden Michael Schumacher'i hatırlatıyor. Takım radyosunu dinlediğinizde fazlasıyla kapasitesi olduğunu anlıyorsunuz" yazdı.

Verstappen, bu hafta sonu Britanya'daki Silverstone pistinde gerçekleştirilen 70. Yıl GP'sinde 4. sıradan başlamasına rağmen birinci bitirerek pilotlar sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Verstappen yarışın ilk turlarında Mercedes'in W11'lerini kovalarken mühendisi ona lastiklere dikkat etmesini söylemiş, Max de radyodan yanıt olarak "Bu bizim tek şansımız. Bir babaanne gibi sürmeyeceğim" demişti.

Brawn, bu ifadelerin Verstappen'in takımına çok güvendiğini gösterdiğini ifade etti ve Hollandalı genç pilotun otomobile çok hakim olduğunu ifade etti.