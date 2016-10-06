Eski Fenerbahçeli Önder Turacı, eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Önder Turacı, eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı. DHA'nın haberine göre, Önder Turacı'nın durumun ciddi olduğu bildirildi.

Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt takımında forma giyen, bir dönemFenerbahçe'nin ve milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Önder Turacı'nın eski eşinden olan çocuğuyla alakalı yaşadığı problemden dolayı bıçaklandığı ifade edildi.

Turacı'yı bıçaklayan kişinin ise eski eşinin kardeşi olduğu belirtiliyor.

Olayın ise Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Önder Turacı'nın, eski eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi. Eski milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. [Son dakika: Önder Turacı bıçaklandı!] ÖNDER TURACI KİMDİR?

Erzincan'in Kemah ilçesinden Belçika'ya göç eden bir Türk işçi ailenin çocuğu olarak 1981 yılında Liege kentinde dünya'ya geldi. Futbola Tilleur Liege kulübünde başladı. 1998-2016 yılları arasındaki profesyonel kariyerinde Standard Liege, CS Vise, La Louviere, Fenerbahçe, Kayserispor, Göztepe, Sarıyer, Şanlıurfaspor Antalyaspor ve KSK Hasselt takımlarında oynadı. U21 seviyesine kadar Belçika milli takımlarının formasını giydi. A Milli Takım için Türkiye'yi seçti. 3 kez ay yıldızlı ekibimizin formasını giydi.