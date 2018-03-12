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Spor

Eski Fenerbahçeli Luis Nani, uçakta kendi taraftarına saldırdı

Uçuş 20 dakika gecikti

12 Mart 2018 16:47

İtalya Serie A takımlarından Lazio’da forma giyen Portekizli yıldız eski Fenerbahçeli Luis Nani, Cagliari maçından sonra uçakta taraftara saldırdı.

Cagliari deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Lazio zorlu deplasmandan kritik bir puan kaybıyla ayrılırken takım kafilesinin dönüş yolculuğunda olay çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Luis Nani, uçağa bindiği sırada kendisini eleştiren bir taraftar ile sözlü münakaşaya girdi.

İkili arasındaki söz dalaşının fiziksel müdahaleye dönmesiyle kabin görevlileri ve Nani’nin takım arkadaşları araya girerek kavganın büyümesi engellendi.

Yaşanan bu olay nedeniyle uçuşun yaklaşık 20 dakika geciktiği öğrenildi.

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