Eski Fenerbahçe'li Högh ölümü bekliyor

T24 - 1995-99 yılları arasında 4 yıl Fenerbahçe'de top koşturan ancak 40 yıl oynamış gibi sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Högh, şimdi "Ölümü bekliyor". Beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle felç geçiren Viking, zor günler yaşıyor. Bu hastalıkların yanında bir de karısının kendisini terk etmesiyle acısı 2 kat artan Högh, artık yürüyemiyor.



Fenerbahçe'de 1995-1999 sezonları arasında 4 yıl forma giyen, 1996'da kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Jes Högh, bugünlerde büyük bir dram yaşıyor.



44 yaşındaki Danimarkalı eski savunma oyuncusu, ülkesinde bir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 3 yıl önce beyninde meydana gelen kan pıhtısı nedeniyle sağ tarafına felç gelen Högh, yürüyemiyor.

Hayata bağlamaya çalışıyoruz



Konuşma güçlüğü çeken talihsiz Viking, derdini yazarak anlatabiliyor. Geçen yıl eşi Camilla'dan boşanan ve Canal Plus'taki yorumculuk işini de kaybeden Högh, artık ölümü beklediğini söylüyor. Högh'ün tedavisiyle ilgilenen doktor Sören Paaske Johnsen, "Hayatı boyunca sürekli toplara kafa vurduğu için hastalığa hazır konuma gelmiş. Onu hayata bağlamaya çalışıyoruz" diyor.



