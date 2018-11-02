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Spor

Eski Fenerbahçeli golcü: Kendinize inanın, savaşın ve kazanın

Mateja Kezman, derbi öncesi sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'ye destek mesajı paylaştı

02 Kasım 2018 19:48

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mateja Kezman, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı paylaşımla sarı lacivertli ekibe destek oldu.

2006 yılında Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye transfer olan eski Sırp futbolcu, “Galatasaray derbisinde gerçek Fenerbahçeli oldum” başlığı taşıyan bir haberin fotoğrafını paylaşarak yazdığı notla sarı lacivertli futbolculara seslendi.

Kezman, “Çocuklar, bugün tutkunuzu, heyecanınızı ve ruhunuzu göstermelisiniz. Dün yaşanan her şeyi unutun. Kendinize inanın, savaşın ve kazanın. Büyük Fener!” ifadelerini kullandı.

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