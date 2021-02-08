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Spor

Eski Fenerbahçeli futbolcudan sert eleştiri: Mert Hakan bu takımın futbolcusu değil, Emre Kılınç ondan 10 gömlek daha yukarıda

08 Şubat 2021 18:17

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maça ilişkin değerlendirmesinde, Mert Hakan Yandaş için "Kimse kusura bakmasın, bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş'ı oynadığı futbolla ilgili eleştirilerde bulundu.

Erol Bulut'un henüz takımda bir sistem oturtamadığını ifade eden Akın, Galatasaray'da Fatih Terim etkisinin sahaya yansıdığını belirtirken Fenerbahçe'de böyle bir durum olmadığını ifade etti.

Sarı-lacivertlilerin henüz bir oyun planının dahi bulunmadığını ifade eden Serhat Akın, Mert Hakan Yandaş ilgili sorulara da ,"Kimse kusura bakmasın, bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Takıma katkısı yok. Emre Kılınç ondan 10 gömlek daha yukarıda." cevabını verdi.

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