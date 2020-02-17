Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex’ten çarpıcı Aziz Yıldırım açıklaması:  Kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini engellemeye çalışmıştı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'da Brezilya'da yayımlanan bir programda eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. De Souza, Yıldırım'ın kulüpten ayrılırken taraftaların kendisini uğurlamaya gelmesini engellemeye çalıştıklarını öne sürdü.

Brezilya ESPN’de Fenerbahçe’nin 2008 yılı anısına özel program yayınlandı. Yayının konukları ise birlikte Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, Diego Lugano, Fabio Luciano, Deivid de Souza ve Cristian Baroni'ydi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve takıma 100. yıl şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Arthur Zico'da programa telefonla bağlandı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Alan Alex de Souza o dönem kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım hakkında konuştu. Alex, Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden önce 'başkan geliyor' diye uyarıldıklarını belirterek, "Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı" dedi.

Alex, Yıldırım'la ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"5 gün iznim vardı. Bir maçı kaybettik, sonra başkan bana hayır iznin 2 gün dedi. Zico da söyledi 5 gün iznin diye ama başkan 2 gün diye diretti.

Aziz Yıldırım ben kulüpten ayrılırken, taraftarların beni uğurlamaya gelmesini istememiş ve engellemeye çalışmıştı.

Alex de Souza'nın ardından Deivid de Aziz Yıldırım hakkında olumsuz sözler kullanarak, "Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım." diye konuştu.

Programa telefonla bağlanan Arthur Zico ise Fenerbahçe'de unutulmaz başarılar kazandıklarını ve Fenerbahçe tarihine geçtiklerini söyledi.

Programın sonunda Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncuları Fenerbahçe'yi ve sarı lacivertli taraftarları çok sevdiklerini ifade ettiler.