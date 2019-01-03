Eski Fenerbahçeli Bienvenu Hatayspor'a transfer oldu

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması da giyen Kamerunlu forvet oyuncusu Henri Bienvenu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe’nin 2011 yılında 4 milyon Euro transfer bedeli ödeyerek İsviçre ekibi Young Boys’tan kadrosuna kattığı Kamerunlu oyuncu, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba’da forma giyiyordu.

Hatayspor’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Bienvenu’nün transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Henri Bienvenu kampa katıldı. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Eskişehirspor’da forma giyen Henri Bienvenu, takımızla antrenmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya’da konakladığımız Concorde de Luxe Hotel’e saat 01:30 itibariyle giriş yaptı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Teknik Direktör İlhan Palut’un talebi üzerine transfer edildiği ve bugün kampa katılacağı öğrenildi.