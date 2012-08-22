T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Fenerbahçeli Andre Santos tutuklandı

Eski Fenerbahçeli Andre Santos'un, Sunderland ile oynanan maçtan 1 gün önce tutuklandığı ortaya çıktı

22 Ağustos 2012 15:34

Eski Fenerbahçeli Andre Santos, Londra'da spor otomobili ile trafik kurallarını ihlal edince tutuklandı. Santos'un, tutuklanmadan önce polisten kaçmaya çalışması, İngiltere'de günün konusu haline geldi.
 
Arsenal'in, Premier Lig'deki ilk maçında forma giymeyen eski Fenerbahçeli Andre Santos'un, Sunderland ile oynanan maçtan 1 gün önce tutuklandığı ortaya çıktı.

Brezilyalı futbolcu, spor otomobili ile yolda zikzaklar çizerken polisin dikkatini çekti.

Polisin "Dur" ihtarına aldırmayan Santos, bir süre kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan Santos, otomobilini Arsenal'in antrenman tesisleri yakınlarında durdurunca tutuklandı.

İlerleyen saatlerde kefaleti ödenen Brezilyalı futbolcu serbest kaldı.

The Sun gazetesi, Santos'un polisten kaçmaya çalışırken, 170 kilometre sürat yaptığını; ancak başarılı olamadığını açıkladı.

Gazete, Brezilyalı savunma oyuncusunun mahkemeye çıkarılması halinde, 2 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak, Arsenal'in yolunu tutmuştu.

Santos, geçen sezon gösterdiği performansla menajer Arsene Wenger'in gözüne girmeyi başarmıştı.


BBCTürkçe

ETİKETLER

Andre SantosArsenalFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24