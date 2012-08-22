Eski Fenerbahçeli Andre Santos tutuklandı

Eski Fenerbahçeli Andre Santos, Londra'da spor otomobili ile trafik kurallarını ihlal edince tutuklandı. Santos'un, tutuklanmadan önce polisten kaçmaya çalışması, İngiltere'de günün konusu haline geldi.
Arsenal'in, Premier Lig'deki ilk maçında forma giymeyen eski Fenerbahçeli Andre Santos'un, Sunderland ile oynanan maçtan 1 gün önce tutuklandığı ortaya çıktı.
Brezilyalı futbolcu, spor otomobili ile yolda zikzaklar çizerken polisin dikkatini çekti.
Polisin "Dur" ihtarına aldırmayan Santos, bir süre kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan Santos, otomobilini Arsenal'in antrenman tesisleri yakınlarında durdurunca tutuklandı.
İlerleyen saatlerde kefaleti ödenen Brezilyalı futbolcu serbest kaldı.
The Sun gazetesi, Santos'un polisten kaçmaya çalışırken, 170 kilometre sürat yaptığını; ancak başarılı olamadığını açıkladı.
Gazete, Brezilyalı savunma oyuncusunun mahkemeye çıkarılması halinde, 2 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.
29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak, Arsenal'in yolunu tutmuştu.
Santos, geçen sezon gösterdiği performansla menajer Arsene Wenger'in gözüne girmeyi başarmıştı.
BBCTürkçe