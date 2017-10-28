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Spor

Eski Fenerbahçe yöneticisi Vedat Olcay yaşamını yitirdi

Eski Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Olcay, bir süredir tedavi görüyordu

28 Ekim 2017 13:55

Eski Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay yaşamını yitirdi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Vedat Olcay'ın vefatına ilişkin şu ifadeye yer verildi:

“Kulübümüzün eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası’na başsağlığı dileriz.”

Aziz Yıldırım'dan veda mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, vefat eden eski yönetici Vedat Olcay için resmi internet sitesinden bir mesaj yayınladı.

İşte Aziz Yıldırım’ın mesajı:

”Kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetleri bulunan, desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay'ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Mekanın cennet olsun Vedat Olcay…"

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