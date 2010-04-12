Eski Fenerbahçe yönetcisi Kıran'ın ifadesi alındı

T24 - İstanbul başta olmak üzere 4 ilde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Yöneticisi Tahir Kıran'ın da ifadesine başvuruldu.





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte gelen Kıran, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye yaklaşık 1 saat süresince, ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi.





Kıran, ifade vermesinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.





Aynı soruşturma kapsamında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen de 7 Nisan'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcı Karaali'ye ifade vermişti.