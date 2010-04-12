T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Fenerbahçe yönetcisi Kıran'ın ifadesi alındı

Tahir Kıran'ın ifadesi 4 ilde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında alındı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul başta olmak üzere 4 ilde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Yöneticisi Tahir Kıran'ın da ifadesine başvuruldu.


Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte gelen Kıran, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'ye yaklaşık 1 saat süresince, ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi.


Kıran, ifade vermesinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.


Aynı soruşturma kapsamında, eski futbolcu Rıdvan Dilmen de 7 Nisan'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcı Karaali'ye ifade vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24