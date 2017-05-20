Eski FBI Başkanı, Kongre'ye ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 10 Mayıs'ta görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Senato İstihbarat Komitesinde kamuya açık oturuma katılmayı kabul etti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinden yapılan açıklamada, Comey'nin bu ay sonunda komitenin oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

Kamuya açık yapılacak oturumda Comey'nin, Trump tarafından görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. Amerikan kamuoyunun yanıtlarını merak ettiği sorularla ilgili ilk kez canlı yayınlanacak bir oturumda konuşacak Comey'nin söyleyeceklerinin Rusya soruşturmasının gidişatını da etkileyebileceği ifade ediliyor.

Hem ABD Senatosu İstihbarat Komitesi hem de Senato Adalet Komitesi, eski FBI Direktörü Comey'ye, halka açık oturumlarda konuşması için geçen hafta mektup göndermişti.

Trump, Comey'nin görevine 10 Mayıs tarihinde son vermiş, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın 1 numarasının değişmesi, ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.

Donald Trump, Comey ile ilgili basına yaptığı ilk değerlendirmede, "İşini iyi yapmıyordu; bu kadar basit." demiş, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.