T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski FBI Başkanı, Kongre'ye ifade verecek

Eski FBI Başkanı senatörlerin sorularını bu ay sonunda yanıtlayacak

20 Mayıs 2017 15:04

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 10 Mayıs'ta görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Senato İstihbarat Komitesinde kamuya açık oturuma katılmayı kabul etti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinden yapılan açıklamada, Comey'nin bu ay sonunda komitenin oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

Kamuya açık yapılacak oturumda Comey'nin, Trump tarafından görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. Amerikan kamuoyunun yanıtlarını merak ettiği sorularla ilgili ilk kez canlı yayınlanacak bir oturumda konuşacak Comey'nin söyleyeceklerinin Rusya soruşturmasının gidişatını da etkileyebileceği ifade ediliyor.

Hem ABD Senatosu İstihbarat Komitesi hem de Senato Adalet Komitesi, eski FBI Direktörü Comey'ye, halka açık oturumlarda konuşması için geçen hafta mektup göndermişti.

Trump, Comey'nin görevine 10 Mayıs tarihinde son vermiş, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın 1 numarasının değişmesi, ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.

Donald Trump, Comey ile ilgili basına yaptığı ilk değerlendirmede, "İşini iyi yapmıyordu; bu kadar basit." demiş, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.

 

ETİKETLER

fbidirektörkongrehabertrumpgörevaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24