Eski FBI Başkanı Comey 'Trump benden sadakat istedi' diyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey bugün Kongre'de ifade verecek.

Comey'nin ifadesinde Başkan Trump'ın kendisinden "sadakat" istediğini söylemesi bekleniyor.

Comey ayrıca Başkan Trump'ın kendisinden görevden ayrılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'e ilişkin soruşturmayı düşürmesini istediğini de söyleyecek.

Comey'nin dün basına sızan ifadesine göre, Donald Trump Rusya ile ilgili soruştumanın da üzerine "gölge düşürdüğünü" düşünüyor.

İki ulusal güvenlik yetkilisi, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Başkanı Mike Rogers ve Milli İstihbarat Başkanı Dan Coats, ifadelerinde hiçbir zaman yasa dışı bir işe başvurmaları konusunda kendilerini Beyaz Saray'ın baskısı altında hissetmediklerini söyledi.

Ancak Senato İstihbarat Komitesi'ne vereceği ifadede Comey, Başkan Trump ile rahatsız edici olarak tanımlanan görüşmelerinin içeriğini paylaşacak.

Comey, 9 Mayıs'ta Başkan Trump tarafından görevden alınmıştı.

Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rus hackerlarının Demokratların adayı Hillary Clinton yerine Donald Trump'ın kazanması için Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin iddiaları reddediyor.

Yedi sayfalık ifadeye göre, Comey ABD Başkanı ile ilk kez 6 Ocak'ta Trump Towers'taki bir konferans salonunda bir araya geldi. Comey bu toplantıda Trump hakkındaki iddiaları dile getirdi.

Eski bir İngiliz ajanı tarafından hazırlanan belgelerde, Rus istihbarat yetkililerinde Donald Trump'ın özel hayatına dair şantajlık belge ve görüntüler olduğu öne sürülmüştü.

Comey'nin ifadesinde ABD Başkanı'nın suçlamaları reddettiği ve suçlamalardan iğrendiğini dile getirdiği belirtiliyor.

Comey'nin 27 Ocak'ta Beyaz Saray'da baş başa yedikleri yemekte ise Donald Trump'ın kendisiyle "karşılıklı çıkar ilişkisi kurmaya çalıştığını" söylemesi bekleniyor.

Trump'ın bir kaç ay sonra "Sadakate ihtiyacım var, sadakat bekliyorum" dediği de ifade de yer alıyor.

"Ardından gelen sessizlikte hareket etmedim, konuşmadım ve yüz ifademi değiştirmedim. Sessizlikte sadece birbirimizin yüzüne baktık" diyor.

İfadeye göre 14 Şubat'ta istihbarat şeflerinin de katıldığı Beyaz Saray'daki toplantının sonunda Trump Comey'nin biraz daha kalmasını istiyor.

"Mike Flynn hakkında konuşmak istiyorum" diyor.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn Rus Konsolos ile görüşmelerine ilişkin yanlış beyan verdiğinin ortaya çıkması üzerinde görevde 24 gün kaldıktan sonra istifa etmişti.

Comey bugünkü ifadesinde Trump'ın kendisine "Umarım bunun peşine düşmezsin, umarım Flynn'in peşinde düşmezsin. O iyi biri" dediğini ancak kendisinin bu yönde bir söz vermediğini söyleyecek.

Comey ayrıca Trump'ın kendisini 30 Mart'ta telefonla arayarak Rusya soruşturmasının "Ülke adına hareket etme kabiliyetini sınırlayan bir gölge olduğunu" söylediğini belirtecek.

Eski FBI Başkanı, Donald Trump'ın kendisine Rusya ile hiçbir bağının olmadığını söylediğini aktaracak.

Comey Trump'a 6 Ocak, 27 Ocak ve 30 Mart'ta kendisinin soruşturma geçirmediğine yönelik güvence verdiğini de söyleyecek.

Trump buna karşılık "Bunu kamuoyuna duyurmamız lazım" diyor.

Comey ifadesine 14 Nisan'da Trump'ın bu konuda baskı kurmak için kendisini tekrar aradığını ve bunun son görüşmeleri olduğunu söylüyor.

Comey bu konuda Trump'a Adalet Bakanlığı ile iletişime geçmesini tavsiye ediyor.

Eski FBI Başkanı, kendisinin ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevde olduğu üç yıl boyunca sadece 2 kez konuştuklarını not ediyor.

Ancak Donald Trump ile dört ayda 3 kez karşılıklı, 6 kez de telefonda olmak üzere toplamda 9 kez konuştuklarını belirtiyor.