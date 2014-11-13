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Eski Fatih Emniyet Müdürü dinlenecek

Rıza Zarrab'ın görevden aldırdığı söylenen eski Fatih Emniyet Müdürü Orhan İnce dinlenecek

13 Kasım 2014 11:15

Dört eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan İranlı Reza Zarrab’ın görevden aldırdığı iddia edilen eski Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce'yi Meclis'te dinleyecek.

En kritik dinleme olarak gösterilen İnce, yolsuzluk soruşturmasına verilen takipsizlik kararına önceki gün itiraz etmişti.

 

Bakanlar dinlenecek mi?

 

Soruşturma Komisyonu'nda haklarında yolsuz ve rüşvet iddiaları soruşturulan dört eski bakanın dinlenmesi konusunda alınan bir karar yok. Ancak, bakanların dinlenmesi bekleniyor.

 

45 gün süresi kaldı

 

Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararı komisyon çalışmalarını da etkiledi. Muhalefetin rüşvetin 'irtibat halinde suçlar' kapsamında olduğunu söylememisine rağmen Rıza Sarraf'ın da aralarında olduğu isimler dinlenilemedi. AKP'iller komisyonun sarece bakanlarla sınırlı oluğunda ısrar ediyor. 45 günlük bir çalışma süresi kaldı.

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