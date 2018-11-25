Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yargı zırhı kaldırıldı

Danıştay, İçişleri Bakanlığı’nın Fatih’te belediye encümeni tarafından verilen yıkım kararlarının uygulanmamasına ilişkin dönemin belediye başkanı Mustafa Demir hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırdı. Demir hakkında 2013 - 2017 yılları arasında 1633 ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapının yıkılmasına karar verilmesine karşın sadece 62 adet yapının yıkılmasına ilişkin soruşturma açılacak.

Soylu itiraz etmişti

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, dönemin belediye başkanı Mustafa Demir ve 7 belediye yetkilisinden belediye encümenince alınan yıkım kararlarının uygulanmamasına ve 2017 yılındaki Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yapılan yurt dışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı seyahatine ilişkin harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı 15 Şubat’ta aldığı kararla Demir ve belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni vermemişti. Soylu karara itiraz ederek dosyayı Danıştay’a taşıdı.

Danıştay 9 Ekim’de oybirliğiyle aldığı kararında 2013-2017 yılları arasında belediye encümenince verilen yıkım kararlarının uygulanması amacıyla 2013-2018 yılları arasında 9 kez yıkım işlerine çıkıldığını anımsatarak istekli bulunmadığı gerekçesiyle bu ihalelerin iptal edildiğini belirtti. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili belediye tarafından başka işlem ve eylem gerçekleştirilmediğine dikkat çeken Danıştay söz konusu yıkım kararlarının uygulanmadığını vurguladı. Danıştay belediyenin yeterli araç, gereç ve personeli bulunmadığı gerekçesiyle yıkım yapılmamasının kabul edilemeyeceğini ve öncelikle mevcut imkânların elverdiği yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Danıştay, Demir, başkan yardımcısı Erhan Oflaz ile dönemin başkan yardımcısı Talip Temizer ve Fen İşleri Müdürleri Yener Ustabaş ile Serhat Yakar hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin bakanlığın kararını kaldırdı. Danıştay, Güney Afrika programına ilişkin bölümde ise Demir ve belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin itirazı reddetti.