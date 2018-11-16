T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, eski tuğla fabrikasına yaptığı baskında, tombala oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259'ar lira para cezası kesildi

16 Kasım 2018 15:36

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, eski tuğla fabrikasına yaptığı baskında, tombala oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259\'ar lira para cezası kesildi.
Emirler Mahallesi\'nde bulunan eski tuğla fabrikasına baskın düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri;  A.Ö, İ.K. ile M.Ç.\'yi, \'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak\' şuçundan gözaltına aldı. Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri, malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, tombala oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259\'ar lira para cezası kesildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRJandarma KomutanlığıEmirler MahallesiFabrikada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24