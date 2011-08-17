-Eski ev eşyası arasında esrar İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - İran'dan gelen ve içerisinde eski ev eşyası bulunan bir kamyonda 180 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik takibin ardından, İran'dan gelip, Van'da eski ev eşyası yüklenen 34 GJ 0359 plakalı kamyonu izlemeye aldı. E-5 Karayolu Dilovası mevkisinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş paketler halinde 184 kilogram toz esrar ele geçirildi. Sürücüyle birlikte 3 kişi gözaltına alınırken, kamyon Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin bahçesine çekildi. Kamyondaki eşyalar indirildi, esrar maddesi Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.