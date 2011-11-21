-Eski eşinin yüzünü kesti İZMİR (A.A) - 21.11.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sürekli şiddet gördüğü için boşanan kadın, yolunu kesen ve barışmak isteyen eski eşi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti 9118. Sokak 28 numaranın önünde, 8 yıllık evliliğini eşinden sürekli şiddet gördüğü için bir yıl önce sonlandıran iki çocuk annesi Irmak Zorlu (26), yolunu kesen eski eşi E.K'nin (45) barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine E.K, eski eşini saçından tutarak tenha bir yere doğru sürüklemeye başladı. Zorlu'nun boğazına bıçak dayayan E.K, daha sonra yüzünü bıçakla kesti. Kadının çığlıklarını duyarak olay yerine gelen vatandaşları gören E.K. kaçtı. Yüzünün sağ tarafının kulak altından dudağına kadar olan kısmı kesilen Zorlu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Zorlu'nun Yeşilyurt Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. Evli kaldığı sürede E.K'nin kendisini elektrik kablosu ve sopayla dövdüğünü, bunun üzerine boşandığını söyleyen Zorlu, E.K'nin her seferinde barıştığını ancak yine kendisine şiddet uyguladığını belirtti. Zorlu, ''Bana devlet sahip çıksın, ölmek istemiyorum'' dedi. Irmak Zorlu'nun annesi Nazmiye Zorlu ise eski damatlarının kendisini ve diğer kızı Nermin Simsar'ı cep telefonuyla arayarak ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.