Eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi, evi yaktı

Adana'da kapıda asılı eski eşinin fotoğrafını ateşe veren Mesut S. (35), kazara evini yaktı.

Evin alt katında yaşayan Mesut S., İddiaya göre gece alkol aldıktan sonra kapıda asılı olan eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi. Mesut S.'nin fotoğrafı ateşe vermesi sonucu kapı tutuştu. Alevleri söndürmekte başarılı olmayan Mesut S., üst katta yaşayan annesi ve kardeşini de alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, alt katı saran yangını diğer eve sıçramadan söndürdü.

Korku dolu gözlerle izledi

Yangını söndürme çalışmları sırasında evin bulunduğu sokakta oturan Mesut S.'nin annesi ve komşuları, itfaiye erlerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında müstakil evin alt katı oturulamaz hale geldi. (DHA)