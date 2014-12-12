Eski eşinin boğazını kızının gözü önünde kesti

Kütahya'da 9 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşini bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Muhittin G., gözaltına alındı.
Domaniç ilçesine bağlı bir beldedeki ilkokulda hizmetli çalıştığı ve yüzde 90 görme kaybı bulunduğu öğrenilen Muhittin G., Antalya'da yaşayan boşandığı eski eşi Tuğba A'yı, barışmak istediğini söyleyerek, Kütahya'ya çağırdı.
Gültepe Mahallesi Hisar Kalesi mevkisindeki çamlık alanda buluşan çift, burada oturup konuşmaya başladı.
Barışma teklifini kabul etmemesi üzerine Muhittin G'nin, 9 yaşındaki kızlarının önünde 4-5 yerinden bıçakladığı kadını, daha sonra boğazını keserek öldürdüğü öne sürüldü.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Tuğba A'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının, olay sırasında elini kestiği, hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.