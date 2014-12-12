T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eşinin boğazını kızının gözü önünde kesti

Kütahya'da barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle, eski eşinin boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2014 19:36

Kütahya'da 9 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşini bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Muhittin G., gözaltına alındı.

Domaniç ilçesine bağlı bir beldedeki ilkokulda hizmetli çalıştığı ve yüzde 90 görme kaybı bulunduğu öğrenilen Muhittin G., Antalya'da yaşayan boşandığı eski eşi Tuğba A'yı, barışmak istediğini söyleyerek, Kütahya'ya çağırdı.

Gültepe Mahallesi Hisar Kalesi mevkisindeki çamlık alanda buluşan çift, burada oturup konuşmaya başladı.

Barışma teklifini kabul etmemesi üzerine Muhittin G'nin, 9 yaşındaki kızlarının önünde 4-5 yerinden bıçakladığı kadını, daha sonra boğazını keserek öldürdüğü öne sürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Tuğba A'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının, olay sırasında elini kestiği, hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

kütahyacinayetbıçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24