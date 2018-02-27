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Eski eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın kurtarılamadı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü Metin Yıldız'ın (40) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup, ağır yaraladığı Ayşe Başaran (33), 1 hafta süren tedaviye rağm

27 Şubat 2018 13:00

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü Metin Yıldız\'ın (40) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurup, ağır yaraladığı Ayşe Başaran (33), 1 hafta süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Denetimli serbestlikten yararlanarak, cezaevinden çıktığı belirlenen Yıldız ise tutuklandı.
Olay, 19 Şubat günü, Yalvaç ilçe merkezindeki Kaş Mahalle\'de meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan Metin Yıldız, bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği 2 çocuğunun annesi Ayşe Başaran ile tartıştı. Ayşe Başaran\'ın beraberliği sonlandırmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyünce Metin Yıldız, av tüfeğiyle kadına ateş açtıktan sonra kaçtı.
1 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Silah sesini duyup, eve gelen komşuların yerde hareketsiz yatarken bulduğu Ayşe Başaran için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Başından ağır yaralanan Başaran, sağlık ekiplerince ambulansla önce Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne oradan da Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Yaklaşık 1 haftadır hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Başaran, dün gece yaşamını yitirdi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak, cezaevinden çıktığı belirtilen Metin Yıldız ise Yalvaç\'a bağlı Salur Mahallesi\'nde saklandığı ablasının evinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.
\'BANA GÜLMEK YARAMIYOR\'
Öte yandan Ayşe Başaran\'ın, yakın zamanda sosyal medya hesabından \"Bana gülmek yaramıyor. Ne zaman gülsem arkasından hep acı yaşıyorum\" mesajını paylaştığı görüldü.

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