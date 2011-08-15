-Eski eşini vurdu, intihar etmek istedi İZMİR (A.A) - 15.08.2011 - İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi semtinde bir kişi, boşandığı karısını tabancayla vurduktan sonra, intihar girişiminde bulundu. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilirken, başını kurşun sıyıran zanlının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, boşandığı karısı Gülay Korucu'nun (26) ailesiyle kaldığı Çamdibi semtindeki evine giden Ş.Ç. (30), konuşmak için kadını çağırdı. Apartman girişinde buluşan Korucu ve Ş.Ç, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ş.Ç, yanında bulunan tabancayı çıkarıp Korucuya art arda ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Gülay Korucu yere yığılırken, Ş.Ç. olay yerinden kaçmaya başladı. Ş.Ç, eski karısını yaraladığı yerin 100 metre ilerisinde, bu kez tabancayı kendi başına dayayarak ateş etti. Olay yerine çağrılan ambulanslar Gülay Korucu'yu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ş.Ç'yi ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Göğüs bölgesine 2 kurşun isabet eden Korucu, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Tabancadan çıkan merminin başını sıyırdığı öğrenilen Ş.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülay Korucu ve Ş.Ç'nin 8 yıl önce evlendikleri, 2 çocuklarının olduğu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 7 ay önce boşandıkları öğrenildi. Korucu'nun yakınları, kadının Ş.Ç. tarafından tehdit edildiğini ve korunma talebinde bulunduğunu ileri sürdü.