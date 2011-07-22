-ESKİ EŞİNİ VURAN ZANLI TESLİM OLDU KÜTAHYA (A.A) - 22.07.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan zanlı, Manisa'nın Salihli ilçesinde polise teslim oldu. Kütahya ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlükleri, eski eşi Raziye Doğan'ı (37) yaraladıktan sonra kullandığı 43 RV 818 plakalı kamyoneti Tavşanlı'da terk ederek kaçan Fatih S'nin (40) yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis yetkilileri, jandarmanın yardımıyla Salihli'de bulunduğu belirlenen Fatih S'ye cep telefonundan ulaşarak, eski eşinin ölmediğini, yaralandığını söyleyerek teslim olması için ikna etti. Bunun üzerine Fatih S, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Daha sonra Tavşanlı'ya getirilen Fatih S'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen iki çocuk annesi Raziye Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Fatih S, dün Çukurköy Mahallesi'nde işe gitmek için yolda yürüyen, bir yıl önce boşandığı Raziye Doğan'ın karın boşluğuna pompalı tüfekle bir el ateş ettikten sonra kaçmış; ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılmıştı.