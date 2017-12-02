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Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar'ı ise ağır yaraladı

02 Aralık 2017 02:30

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar\'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar\'ı ise ağır yaraladı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle\'deki TOKİ Konutları\'nda meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi Kaçar, yanındaki tabancayı çekti, Gülay Gökdemir ile çocukları Barbaros ve Betül Kaçar\'a ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireye girdiklerinde anne ve çocuklarını, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralanan Barbaros Kaçar, ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güngör Kaçar, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde inceleme yapılırken soruşturma sürdürülüyor.

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