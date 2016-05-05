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Eski eşini ve kayınpederini öldüren sanığa müebbet hapis

Sanık Halil Ölmezler duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı

05 Mayıs 2016 21:30

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eski eşi Derya Ülker ve babası İsmail Ülker'i sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Halil Ölmezler, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatlığını Manisa Baro Başkanı Ali Arslan yaptı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Akhisar Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Halil Ölmezler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken avukatı Ahmet Akcan, olayda eşi ve kızını kaybeden İsmihan Ülker ve müşteki avukatı Manisa Baro Başkanı Ali Arslan salonda hazır bulundu.

Derya Ülker

 

Komşular: Oturduğu siteye gelip sık sık rahatsız ediyordu

 

Duruşmada tanık olarak dinlenen Derya Ülker'in komşuları, sanığın, Derya Ülker'in oturduğu siteye sık sık gelip rahatsızlık verdiğini, küfür ve hakaret ettiğini söyledi.

Sanık Halil Ölmezler ise savunmasında "Ben karımı ve çocuklarımı çok seviyordum. Olayın üstünden 6 ay geçti, hala nasıl geliştiğini anlamakta zorlanıyorum. Bana ne ceza verirseniz verin ama bu ceza çocuklarıma yansımasın" dedi.

Mahkeme heyeti, Ölmezler'e eski eşi Derya Ülker'i tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İsmail Ülker'i ise kasten öldürmekten müebbet hapis cezası verdi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Halil Ölmezler

 

"En ağır ceza bile yetmez"

 

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, temyize gideceklerini ve sanığın İsmail Ülker için de ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Olayda eşini ve kızını kaybeden İsmihan Ülker de verilen cezanın yeterli olmadığını ileri sürerek "O benim ocağımı yıktı. En büyük ceza bile yetmez. İdam edilsin. Benim kocam ve kızım toprakta çürüdü. O da çürüsün." diyerek gözyaşı döktü.

Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaftormu üyesi bir grup da adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

 

Ne olmuştu?

 

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Halil Ölmezler 12 Kasım 2015'te, boşandığı eşi Derya Ülker ve eşinin babası İsmail Ülker’i sokak ortasında pompalı tüfekle vurmuş, olayın ardından yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

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