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Eski eşini korkutmak için eve ses bombası attı

Boşandığı eşini korkutmak isteyen bir kişi, kadının oturduğu binaya ses bombası attı

26 Şubat 2013 12:31

Şanlıurfa'da, boşandığı eşini korkutmak isteyen bir kişi, kadının oturduğu binaya ses bombası attı.

Olay, gece saatlerinde İpekyol Caddesi üzerinde bulunan Büyükince Apartmanı’nda meydana geldi. Emine M.’nin oturduğu dairenin önüne konulan ses bombası büyük gürültüyle patladı. Binada bulunan evlerin camlarının kırılmasına neden olan patlama, apartman sakinlerinin paniğine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Çevre güvenliğini alarak çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarından aldığı eşkal doğrultusunda bombanın patladığı sırada bina çevresinde dolaştığını belirlediği İbrahim Halil Y., Mehmet A. ve Mehmet Ş.’yi olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet A., bombayı binada oturan boşandığı eski eşi Emine M.’yi korkutmak için patlattıklarını itiraf etti.

Polis aracına bindirilen 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından polis, çevredekileri sakinleştirmeye çalışırken, Emine M. ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı patlamayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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