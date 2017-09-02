Eski eşini boğarak öldürdü

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, bir çay ocağında çalışan 36 yaşındaki Hacer Çetin, üç yıl önce boşandığı 48 yaşındaki A.R. tarafından, evinde boğularak öldürüldü.

Eşi A.R.\'den boşanıp İstanbul\'a yerleşen Hacer Çetin tekrar döndüğü Menemen\'de, Bahadır Mahallesi\'ne yerleşerek bir çay ocağında çalışmaya başladı. Çetin ile barışıp tekrar bir araya gelmek istediği ve çalışmasına karşı çıktığı öne sürülen eski eşi A.R., evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler içeri girdiklerinde, Hacer Çetin\'in cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Çetin\'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan eski koca A.R.\'nin ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne gittiği belirlendi. Kocaeli\'ye gitmek üzere yola çıkan A.R.\'nin bindiği otobüs, polis tarafından Manisa\'da durduruldu. Otobüste bulunan A.R. gözaltına alındı. Yapılan otopside, Çetin\'in boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Emniyetteki işlemleri süren A.R. ile Hacer Çetin çiftinin bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi.